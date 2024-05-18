Победителей конкурса «Семья года» наградили в Подмосковье | 360°

18 мая 2024, 17:37
Победителей конкурса «Семья года» наградили в Подмосковье
Победителей регионального этапа конкурса «Семья года» наградили в Подмосковье. Более 300 жителей из 33 округов региона отправились на выходные в детский лагерь «Литвиново».
«Сегодня в нашем детском лагере „Литвиново“ мы открыли большие семейные выходные для многодетных и семей участников СВО, а также финалистов регионального этапа конкурса „Семья года“», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
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Для участников семейного заезда организовали мастер-классы, концерт, семейный квест, праздничную ярмарку.
Семья Дубровиных получила орден Материнской славы, а еще шесть семей — благодарственные письма от Минсоцразвития Подмосковья.
Вечером гостей ждет музыкальный концерт.
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