Победителей конкурса «Семья года» наградили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 18 мая 2024, 17:37 Победителей конкурса «Семья года» наградили в Подмосковье Пресс-служба Министерства социального развития МО

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Победителей регионального этапа конкурса «Семья года» наградили в Подмосковье. Более 300 жителей из 33 округов региона отправились на выходные в детский лагерь «Литвиново».

«Сегодня в нашем детском лагере „Литвиново“ мы открыли большие семейные выходные для многодетных и семей участников СВО, а также финалистов регионального этапа конкурса „Семья года“», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

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Для участников семейного заезда организовали мастер-классы, концерт, семейный квест, праздничную ярмарку.

Семья Дубровиных получила орден Материнской славы, а еще шесть семей — благодарственные письма от Минсоцразвития Подмосковья.

Вечером гостей ждет музыкальный концерт.

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