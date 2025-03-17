Победителей конкурса рукодельниц наградили в Серпухове

Ежегодный открытый конкурс «Мир рукоделия» провели в Музейно-выставочном центре уже в 18-й раз. Участие в творческом соревновании приняли 87 мастериц.

Среди конкурсанток были в том числе представительницы клубных объединений — кружка «Рукодельница» комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский», Кукольного дома имени Галины Крюковой, семейного клуба прикладного творчества «Рукодельный сундучок» и «Лоскуток» Ивановского сельского клуба.

Среди представленных на конкурс работы были настоящие шедевры, сделанные в разных техниках — вышивка и вязание, оригами и роспись по камню, бисероплетение и скрапбукинг, и еще многие другие.

Победителей конкурса определили в номинациях «Калейдоскоп», «Вышивка», «Украшения, аксессуары», «Куклы, игрушки», «Вязание, валяние» и наградили в торжественной обстановке. Были также вручены специальные призы отдельным участникам.

Конкурс организовало местное отделение организации «Союз женщин России». Для самих участников это мероприятие дает возможность обменяться опытом, вдохновиться работами единомышленников, раскрыть творческие способности и совершенствовать мастерство