Победителей конкурса рисунков о Волоколамске наградили в местном техникуме

Награждение авторов лучших работ конкурса рисунков «Родные просторы» состоялось в аграрном техникуме «Холмогорка» в Волоколамске. Участниками стали студенты всех отделений учреждения.

Конкурс посвятили 150-летию со дня рождения писателя Михаила Пришвина и 160-летию со дня рождения художника Валентина Серова. Работы были представлены в жанрах портрета и архитектурного пейзажа.

Рисунки оценивало квалифицированное жюри. Его председателем стал профессиональный художник Сергей Шапошников.

Победительницей в номинации «портрет» стала Диана Осипова. Второе место разделили Анастасия Евтушенко и Василиса Крылова. Третье заняла Валерия Разина.

В номинации «архитектурный пейзаж» лучшей работой назвали рисунок Ирины Рябчиковой. На втором месте оказались Каролина Истратий, Сергей Зуев и Арина Баринова. Третье место заняли работы Софьи Лемзиной и Виктории Саврасовой.