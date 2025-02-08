Победителей конкурса рисунков о Волоколамске наградили в местном техникуме

Награждение авторов лучших работ конкурса рисунков «Родные просторы» состоялось в аграрном техникуме «Холмогорка» в Волоколамске. Участниками стали студенты всех отделений учреждения.
Конкурс посвятили 150-летию со дня рождения писателя Михаила Пришвина и 160-летию со дня рождения художника Валентина Серова. Работы были представлены в жанрах портрета и архитектурного пейзажа.
Рисунки оценивало квалифицированное жюри. Его председателем стал профессиональный художник Сергей Шапошников.
Победительницей в номинации «портрет» стала Диана Осипова. Второе место разделили Анастасия Евтушенко и Василиса Крылова. Третье заняла Валерия Разина.
В номинации «архитектурный пейзаж» лучшей работой назвали рисунок Ирины Рябчиковой. На втором месте оказались Каролина Истратий, Сергей Зуев и Арина Баринова. Третье место заняли работы Софьи Лемзиной и Виктории Саврасовой.
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