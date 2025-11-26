Победителей конкурса профмастерства в сфере туризма наградили в Подмосковье

В парк-отеле «Русский» 24 и 25 ноября прошли полуфинал и финал регионального конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области — 2025». Участники полуфинала прошли тестирование, ответили на вопросы жюри и разобрали ситуации, созданные с помощью искусственного интеллекта. В финале конкурсантам предложили показать свои навыки на практике.

По итогам конкурса определили 15 победителей и призеров. Среди них — лучшие горничные, гиды, официанты, повара и специалисты службы размещения. Первые места взяли, в частности, Юлия Захарова из парк-отеля «Русский», Наталья Воркунова из Звенигородского музея-заповедника, Константин Капустин из отеля Les Art Resort и Алиса Колесникова из «Атлас парк-отеля».

Как отметили в Минкультуры Подмосковья, конкурс направлен на повышение качества сервиса в туристической сфере, развитие профессиональных навыков сотрудников и привлечение новых специалистов в отрасль.