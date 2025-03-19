Победителей конкурса профмастерства в сфере культуры определили в Подмосковье

Фото: Балетмейстер 1 категории МАУ Центр культуры «Подмосковье», г. о. Мытищи, Бакаляс Наталья Владимировна / Министерство культуры и туризма Московской области

Конкурс профмастерства среди работников учреждений сферы культуры и организаций допобразования завершился в Подмосковье. Его победители получат премии губернатора.

Победителями конкурса «Лучший по профессии» стали 10 работников сферы культуры.

Так, премию губернатора получила балетмейстер Центра культуры «Подмосковье» в Мытищах Наталья Бакаляс. Она основала коллектив бального танца «Грация», который существует более 17 лет и много раз выигрывал на конкурсах разного уровня.

Еще одна победа досталась балетмейстеру Центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» из Подольска Елене Чеботаревой, создавшей этно-студию «Печки-лавочки». Она объединила более 30 семей для изучения фольклора Московской губернии.

Лучшим работников библиотеки признали Елизавету Коробкину из Ленинского округа. Она трудится в селе Молоково, где ведут активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

«Елизавета выступает перед школьниками с рассказами о подвиге полярных летчиков, спасавших экспедицию парохода „Челюскин“, в числе которых был ее родственник Василий Молоков. В библиотеке работает выставка, посвященная этому подвигу», — рассказали в Минкультуры Подмосковья.

В этой же номинации победу одержала Татьяна Старостина из Коломны, которая представила краеведческий проект «Следующая станция — Пески». Он направлен на развитие сельского туризма и уже получил грант «Росмолодежи» и поддержку администрации округа.

Премии также получили артистка и ведущий мастер сцены Мытищинского театра кукол «Огниво» Мария Кузнецова, научный сотрудник Долгопрудненского историко-художественного музея Ирина Калашникова, преподаватель Центральной школы искусств в Химках Лилия Ежова, педагог Обуховской детской музыкальной школы в Богородском округе Дмитрий Пономаренко, директор Егорьевского историко-художественного музея Наталия Артемова и хормейстер Дворца культуры «Апрелевка» Виктория Ягодина.