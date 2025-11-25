Победителей конкурса профмастерства наградили в Подмосковье

В Правительстве Московской области прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса «Лучший по профессии» 2025 года. Участники проходили несколько этапов, на которых оценивали работу аварийных бригад, скорость реагирования диспетчерских служб, а также профессиональные навыки инженеров, экскаваторщиков и сварщиков.

По итогам конкурса лучшим машинистом экскаватора признали Сергея Белоусова из королевского «Водоканала», лучшим газоэлектросварщиком стал Сергей Денисов из Егорьевска, в номинации «Лучший диспетчер» победила Юлия Шмелева из «Люберецкого водоканала», а лучшим инженерно-техническим работником был назван Юрий Левин из подольского «Водоканала». Отдельное внимание уделили номинации «За верность профессии», где участвовали трудовые династии.

«За каждой аварийно-восстановительной работой, надежной работой системы водоотведения стоит специалист, который знает и любит свое дело. Этот конкурс — повод сказать спасибо тем, чей труд обычно остается в тени», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Каждый участник подготовил творческий видеоролик, а работу семьи-победителя показали зрителям прямо на церемонии. Победительница номинации «Лучший диспетчер» Юлия Шмелева отметила, что для специалистов важно получать поощрение, и добавила, что конкурс стал приятным и значимым событием, привнеся разнообразие в рабочую рутину. Все победители и призеры получили дипломы от вице-губернатора Московской области Владислава Мурашова и министра ЖКХ региона Кирилла Григорьева, денежные сертификаты в онлайн-маркет «Купер» и специальные подарки от Сбера.