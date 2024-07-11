Победителей конкурса проектов «Бюджет для граждан» наградили в Подмосковье

Победителей регионального этапа федерального конкурса «Бюджет для граждан» определили в Подмосковье. Торжественная церемония награждения прошла в Доме правительства региона.

По словам первого заместителя министра экономики и финансов Московской области Валерии Волковой, благодаря этому конкурсу люди узнают о сложных бюджетных процессах Подмосковья, кроме того, такой формат общения между властью и населением становиться востребованее с каждым годом.

Конкурсная комиссия при оценке работ обращала особое внимание на содержание проекта, его практическую значимость и достоверность.

Победителями стали Юлия Васильева с проектом «Бюджет Городского округа Коломна», Вячеслав Плещенко и его «Анализ информации о роли бюджета в проведении Десятилетия науки и технологий», Михаил Прокофьев, Павел Шевцов и Константин Филонец, представившие проект «Новый механизм реализации принципа участия граждан в бюджетном процессе».

Также награды за свои проекты получили несколько муниципалитетов Подмосковья.

Работы победителей направили в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации для участия в федеральном туре всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.

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