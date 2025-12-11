Победителей конкурса по организации туристской индустрии объявили в Подмосковье

В отеле «Гринвуд», в Красногорске подвели итоги конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области — 2025». На церемонии объявили победителей и вручили награды предприятиям, которые показали лучшие результаты в сфере гостиничного бизнеса, загородного отдыха, туроператорской и агентской деятельности.

В разных номинациях отметили городские и загородные гостиницы, кемпинги и глэмпинги, пансионаты, бизнес-отели, а также туроператоров и турагентства. Среди победителей — отели из Мытищ, Истры, Серпухова, Солнечногорска, Коломны и других муниципалитетов Подмосковья. Организации, набравшие наибольшее количество голосов в открытом интернет-голосовании, также получили отдельные награды.

Напомним, конкурс проходит ежегодно и направлен на повышение качества туристических услуг и поддержку лучших проектов в регионе.