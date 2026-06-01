Победителей конкурса по энергетике наградили в Одинцове

В Одинцовском кампусе МГИМО прошла церемония подведения итогов конкурса «Энергетическая дипломатия и геополитика». Участниками стали школьники, которые интересуются международными отношениями и мировой энергетикой.

В Международном институте энергетической политики и дипломатии подвели результаты интеллектуального состязания для старшеклассников. Конкурс собрал участников, которые изучают глобальные процессы в сфере энергетики и внешней политики. Школьники представили свои знания и аналитические работы, связанные с международной повесткой.

С приветственным словом к финалистам обратился директор МИЭП МГИМО, президент Международной академии ТЭК, член-корреспондент РАН Валерий Салыгин. Он отметил высокий уровень подготовки участников и подчеркнул значение выбранного направления для будущих специалистов.

«Интерес к энергетической дипломатии и геополитике открывает перед молодежью серьезные профессиональные перспективы. Будущим специалистам предстоит решать задачи, которые важны для страны и ее позиции в мире», — сказал Валерий Салыгин.

Организаторы отметили, что конкурс направлен на выявление талантливых школьников, способных к анализу сложных международных процессов. Для участников он стал возможностью проверить знания и получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении на программы МИЭП МГИМО.

Победители и призеры получили дипломы и памятные подарки от института. Организаторы подчеркнули интерес школьников к теме и высокий уровень подготовки участников.