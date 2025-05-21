Победителей конкурса «Небо выбрало нас» наградили в Дмитрове

В межрегиональном конкурсе литературно-исторических работ о подвигах военных летчиков в Великой Отечественной войне участвовали юные жители Дмитрова и Пскова. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Дмитровской центральной библиотеке.

Участники из Дмитрова исследовали подвиги летчиков Псковской земли, а конкурсанты из Пскова и Псковской области — героев из Дмитрова. Работы оценивало компетентное жюри в обоих городах.

Псковские специалисты высоко оценили творческие работы юных жителей Дмитровского округа. Исследования были иллюстрированы историческими фотографиями и вырезками из газет военного времени. Все участники подошли к заданию с большой ответственностью.

Дипломы и подарки победителям из Дмитровского округа вручила директор библиотеки Наталья Аникеенко.

Мероприятие прошло во второй раз, и организаторы уверены, что оно станет традиционным благодаря большому интересу участников.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что молодежь проявляет искренний интерес к истории нашей Родины. «Подобные конкурсы играют важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения и помогают передать знания о героическом прошлом нашей страны», — сказал руководитель муниципалитета.