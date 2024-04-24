Победителей конкурса на лучший проект ТОС наградили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 15:05 Победителей конкурса на лучший проект ТОС наградили в Подмосковье Милена Зайцева

Читать 360 в

Церемония награждения победителей конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления Московской области — 2023» прошла в Подмосковье. Мероприятие провели в Общественной палате РФ 23 апреля.

Конкурс провели в третий раз. Его целью являются выявление и поддержка общественных инициатив граждан. Кроме того, он помогает создать наилучшие условия для реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления.

Реклама

Председатель правления Ассоциации развития территориального общественного самоуправления Московской области, глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, приветствуя участников, отметил, что конкурс направлен на увеличение числа ТОС.

Первое место в конкурсе занял ТОС «Первомайская МКД-10, 10А» Раменского городского округа с проектом «Строительство детской игровой площадки „Дружба“. Детские площадки должны способствовать формированию здорового общества и созданию приятной атмосферы во дворах.

Проект ТОС «Надежда» городского округа Кашира, «Обустройство тротуара», занял второе место. В результате обращений в администрацию города Кашира ТОС «Надежда» обустроила тротуар на территории микрорайона Ожерелье.

На третьем месте оказался проект ТОС «Улица Институтская поселка станции „Манихино“ городского округа Истра», ТОС объединил жителей Институтской улицы поселка станции Манихино для создания общественной зоны отдыха. Этот проект создал комфортные условия для жителей, обеспечив доступ к спортивным площадкам, общественной зоне для отдыха в вечернее время.

Победителей конкурса отметили почетными грамотами и денежными премиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».