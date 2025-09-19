Сегодня 09:14 Победителей конкурса на лучший двор определили в Лобне 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Итоги ежегодного конкурса «Уютный двор» подвели в торжественной обстановке на форуме «Управдом», который давно стал популярной площадкой для открытого диалога и обмена опытом. Здесь отвечают на самые сложные вопросы, обсуждают пути решения коммунальных проблем и, конечно, отмечают тех, кто старается сделать свой город еще более уютным и комфортным.

В этом году конкурсная комиссия приняла девять заявок. Каждый двор по-своему хорош, и все без исключения проекты — это результат кропотливой работы, творческого подхода и искренней любви к своему дому и городу «Мы решили, раз участников всего девять, а все дворы прекрасные, и во все это вложены силы, труд и желание самих жителей, что мы поздравим и наградим без выделения мест всех девятерых участников», — сообщила на церемонии глава Лобни Анна Кротова.

Одним из лауреатов конкурса стал двор дома № 69 на улице Ленина. Он похож на благоустроенный парк с газонами, цветами, редкими растениями и даже подсветкой. Участие в оформлении принимали все жители. Они не только помогали главному ландшафтному дизайнеру дворового проекта, но и привозили из отпусков стебельки понравившихся цветов или кустарников, чтобы украсить ими газоны и клумбы. Своему любимому двору они даже пишут письма с признаниями в любви и обещанием сделать его еще более красивым.

«Дорогой наш любимый двор! Мы, твои жильцы, обращаемся к тебе с теплыми словами благодарности. Каждый раз, возвращаясь домой, мы чувствуем твое тепло и уют. Мы гордимся тобой. И хотим обещать тебе само главное: будем продолжать заботиться о каждом деревце, кустике и цветочке, высаженном нашими руками. И пусть твоя красота вдохновляет нас на новые свершения и добрые дела!» — поделилась председатель совета дома Елена Романова. Дворам в Лобне уделяют большое внимание. В них обустраивают новые детские площадки, выполняют комплексный ремонт с заменой асфальта и, конечно, озеленение, огромный вклад в которое вносят жители. Горожане изучают тонкости ландшафтного дизайна, придумывают необычные решения и создают настоящие оазисы внутри жилых кварталов, делая свой город красивым, уютным и удобным для жизни.