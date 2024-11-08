Победителей конкурса на лучший двор наградили в Подмосковье

Финал подмосковного конкурса «Наш двор» прошел в Раменском округе. Победителей назвали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В финале конкурса встретились пять лучших команд из Воскресенска, Реутова, Раменского, Долгопрудного и Химок. Их креативность для общего блага оценило экспертное жюри, в составе которого были представители профильных министерств Московской области и председатель Ассоциации советов МКД Всеволод Волосевич.

Для гостей фестиваля подготовили интерактивные зоны, мастер-классы, анимационную программу и творческие номера команд.

Первое место в конкурсе «Наш двор» заняли Химки, второе — Реутов, третье — Раменский. Четвертое место поделили Долгопрудный и Воскресенск. Все финалисты получили денежные призы и овации зрителей.