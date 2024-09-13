Победителей конкурса на лучший двор наградили в Балашихе

Девять дворов Балашихи стали победителями восьмого ежегодного городского конкурса «Мой двор — моя гордость». Мероприятие такого формата проводится с 2016 года. В этот раз на конкурс заявили более 50 работ.

Церемония награждения прошла во дворе дома № 33 на улице Заречной. В ней приняли участие председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и представители администрации города. Участниками состязания стали жители, которые своими силами украсили дворы многоквартирных домов.

«Благодарю наших общественников за активную позицию и вклад в развитие и комфорт любимой Балашихи», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В конкурсе «Мой двор — моя гордость!» участников оценивали по номинациям: «В гостях у сказки» — двор оформленный по мотивам сказок; «Цветочная поляна» — лучшая клумба; «Очумелые ручки» — благоустройство из подручных материалов; «Всем миром» — коллективная работа жителей; «Один за всех» — благоустройство двора одним человеком и «Приз зрительских симпатий». Сергей Юров вручил победителям дипломы и ценные подарки.

Во время мероприятия перед зрителями выступили творческие коллективы округа. Жители высоко ценят конкурс и надеются, что он останется доброй традицией, которая сохранится на долгие годы.

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