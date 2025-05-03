Победителей конкурса музыкантов «Кубок Китая и России» наградили в Химках

В Химках в учебно-творческом центре МГИК наградили лауреатов VII международного конкурса музыкантов-исполнителей «Кубок Китая и России». В нем приняли участие более 250 юных артистов.

На сцене выступили артисты концертных учреждений, театров, студенты музыкальных и творческих вузов, а также учащиеся специальных учебных заведений искусства и культуры. Они соревновались в игре на фортепиано и струнных инструментах, а также представили сольные номера.

В конкурсе приняли участие более 250 артистов из России и Китая. Лауреатами стали 109 человек, среди которых 51 — химчане. Всем вручили дипломы.

Конкурс организовали МГИК и Центр поддержки детского и юношеского творчества «Форте», а партнерами стали консерватория Чайковского, школа Гнесиных, колледж Шопена и многие другие.