Победителей конкурса молодых правозащитников определят в Подмосковье 10 декабря

В аппарате омбудсмена Подмосковья прошел первый этап конкурса «Молодой правозащитник». Жюри выбрало пять финалистов: Екатерину Власову, Дарью Кондратьеву, Евгения Кущева, Александру Саливанову и Софью Шинкареву.

«Столько достойных, неравнодушных людей живет в нашей Московской области! Для них правозащитная и добровольческая деятельность естественная часть жизни. Наше Подмосковье в хороших руках, молодежь стремится к активному участию в общественной жизни», — поделилась Ирина Фаевская.

Во втором туре участники представят свои проекты и расскажут о волонтерской и правозащитной работе на конференции. По ее итогам комиссия определит победителей. Награждение состоится 10 декабря, в День прав человека.