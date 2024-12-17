Победителей конкурса «Мой добрый бизнес» наградили в Подмосковье

Торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» прошла в Подмосковье. Участники из Московской области подали 30 заявок в этом году.

В ходе мероприятия ведущие объявили победителей в шести номинациях, которые получили дипломы и памятные подарки. Лауреаты будут представлять Московскую область на федеральном уровне конкурса.

Победителями регионального этапа стали Владимир Гвоздев с проектом по социальной адаптации пенсионеров «Соединяя поколения» в номинации «Доброе содействие», Ольга Бахмутова с проектом «Женский ресурсный центр» в категории «Добрая мама», а также другие жители Московской области.

Конкурс «Мой добрый бизнес» предназначен для обнаружения лучших практик социального предпринимательства среди малых и средних предприятий и некоммерческих организаций. Он направлен на поддержку инновационных идей и развитие корпоративной социальной ответственности.