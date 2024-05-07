Победителей конкурса Минкульта Подмосковья наградили в Ногинске | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 15:04 Победителей конкурса Минкульта Подмосковья наградили в Ногинске Пресс-служба администрации Богородского городского округа

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В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги конкурса лучших работников сельских учреждений культуры. Победители получили денежное поощрение.

Лучшим сельским учреждением культуры стал сельский Дом культуры Ямкино. Среди работников отметили главного библиотекаря сельского филиала № 10 Центральной библиотеки имени Пушкина Богородского городского округа Ларису Губернаторову. Также награды получили режиссер сельского Дома культуры «Центральный», директор и художественный руководитель Буньковского сельского Дома культуры.

Этот конкурс — часть государственной программы «Развитие культуры и туризма» и государственной программы Московской области «Культура Подмосковья». Он нацелен на стимулирование инициативы и творчества в работе сельских учреждений культуры региона и повышение престижа профессии работника культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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