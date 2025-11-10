Победителей конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» наградят в конце ноября

В Подмосковье продолжается конкурс «Лучший подъезд». Он направлен на то, чтобы отметить самые ухоженные и уютные многоквартирные дома, а также поощрить жителей, которые активно участвуют в благоустройстве.

Комиссия, в состав которой вошли представители регионального Министерства по содержанию территорий, государственному жилищному надзору и Ассоциации председателей МКД, посетила Пушкинский городской округ.

Проверка проходила в доме № 1 на Лесной улице. Эксперты оценили качество ремонта, освещения, удобство для маломобильных жителей, а также общий внешний вид и вклад самих жильцов в оформление подъезда. Итоги конкурса подведут в конце ноября, когда комиссия завершит объезд всех муниципалитетов Московской области.