В гимназии имени Е. М. Примакова 26 августа работала региональная площадка «Предшкола: стандарт детского сада». Она объединила более 300 специалистов сферы дошкольного образования.

В рамках мероприятия назвали победителя и лауреатов конкурса «Лучший детский сад — 2026».

Первое место заняла областная гимназия имени Е. М. Примакова, еще 10 образовательных учреждений из Орехово-Зуева, Щелкова, Королева, Подольска, Серпухова, Коломны, Мытищ, Богородского и Павловского Посада стали лауреатами.

Главной темой встречи стало развитие детей при помощи трех направлений: здоровья, истории и воспитания. Участники также обсудили применение нейросетей в работе педагогов.

На демонстрационной площадке прошли мастер-классы по математике и логике, конструированию и робототехнике, естествознанию.

В завершение представили единый цифровой ресурс для дошкольного образования, а также основные планы на 2026–2027 учебный год.