Победителей конкурса лучших сельских Домов культуры объявили в Подмосковье

Победителей конкурса на лучшее сельское учреждение культуры и лучших работников определили в Подмосковье. Ими стали 15 организаций и 36 их сотрудников. Им вручили денежные призы.
Участников конкурса выбирали по инициативе органов местного самоуправления, рассказали в региональном Минкультуры. Комиссия рассмотрела заявки и составила рейтинги, на основе которых выбрали победителей. Жюри учитывали количество участников культурно-досуговых мероприятий, уровень оснащенности техникой, оформление помещений, состояние территории и многое другое.
В десятку лучших учреждений вошли Песковская сельская библиотека в Коломне, Аксиньинский Дом культуры и Леонтьевская сельская библиотека № 10 в Ступине.