Победителей конкурса лучших сельских Домов культуры объявили в Подмосковье

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Победителей конкурса на лучшее сельское учреждение культуры и лучших работников определили в Подмосковье. Ими стали 15 организаций и 36 их сотрудников. Им вручили денежные призы.

Участников конкурса выбирали по инициативе органов местного самоуправления, рассказали в региональном Минкультуры. Комиссия рассмотрела заявки и составила рейтинги, на основе которых выбрали победителей. Жюри учитывали количество участников культурно-досуговых мероприятий, уровень оснащенности техникой, оформление помещений, состояние территории и многое другое.

Фото: Пресс-служба министерства культуры Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства культуры Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства культуры Московской области
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В десятку лучших учреждений вошли Песковская сельская библиотека в Коломне, Аксиньинский Дом культуры и Леонтьевская сельская библиотека № 10 в Ступине.

Полный список победителей доступен по ссылке.

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