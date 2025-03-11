Победителей конкурса юных чтецов определили в Богородском округе

Итоги муниципального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика» подвели в Центре образования «Богородский»». За звание лучших боролись 54 ученика общеобразовательных учреждений Богородского округа в возрасте от 10 до 17 лет.
Высокий статус конкурса подтверждает качество судей — это актеры театра, заслуженные артисты Московской области и Российской Федерации Александр Мишин, Ирина Рыжакова, Михаил Руденко, члены Союза писателей России Наталья Костюкевич, Александра Мазуркевич и Надежда Трусова, педагоги и руководители детских театральных коллективов.
Победителями конкурса стали учащийся Центра образования № 29 Артем Сучков, София Стукало из Центра образования № 5 и Ксения Кузина из Центра образования № 8. Именно этим ребятам выпала честь представлять Богородский округ на следующем, региональном этапе конкурса.
«Живая классика» — самый масштабный в России и за рубежом литературный конкурс на русском языке, организованный Фондом конкурса юных чтецов «Живая классика» под патронажем Министерства просвещения РФ.
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