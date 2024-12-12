Победителей конкурса исследователей окружающей среды наградили в Подмосковье

Победителей регионального этапа всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды наградили в Подмосковье. Церемония прошла 11 декабря в областном центре развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи.

Конкурс направлен на развитие у школьников интереса к научным исследованиям и проектной деятельности, а также на формирование экологически ответственного мировоззрения, рассказали в Минобразования Подмосковья.

В финал прошли 99 участников из 27 округов Подмосковья, а всего на региональный этап подали 159 заявок. Большинство из них — из Балашихи, Долгопрудного, Истры, Раменского и Шатуры.

На конкурс представили работы в номинациях Юные исследователи», «Ботаника и экология растений», «Зеленая энергетика», «Обращение с отходами» и других.