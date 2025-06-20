Победителей конкурса детского рисунка наградили в Ленинском округе

В Историко-культурном центре Ленинского городского округа прошла торжественная церемония, на которой чествовали победителей муниципального конкурса детского рисунка «Единая Победа», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России».

По словам его координатора Татьяны Ершовой, сообщество регулярно поддерживает патриотические инициативы, которые прививают подрастающему поколению любовь к истории и культуре страны.

«Конкурс „Единая Победа“ стал возможностью для каждой семьи по-своему выразить память о Победе — через рисунок, образ и детское восприятие подвига», — добавила Татьяна Ершова.

На церемонии собрались почетные гости: исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Каширин, заместитель председателя местного Совета депутатов Ирина Архангельская.

Дипломы 1 степени получили Кристина Митрофанова, Теоне Михалюк и Ксения Санникова. Шукрона Валиева, Алену Лазареву и Викторию Данилову удостоили звания лауреатов 1 степени. Преподавателям за подготовку детей к конкурсу вручили благодарственные письма.

«Такие мероприятия очень важны для нас, они оставляют свет в наших сердцах», — поделилась руководитель сообщества предпринимателей Ленинского округа «ПроБизнес», куратор проекта для старшеклассников Ирина Лобачева.

Выступления Юлии Харебавы, руководителя клуба «Видные гитарРисты» Дарьи Денисенко и ансамбля StarKids придали мероприятию торжественную атмосферу.