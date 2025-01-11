Победителей конкурса детских экопроектов наградили в Мытищах

Церемония награждения победителей конкурса детских проектов «Экоподмосковье.РФ» наградили в Мытищах. Мероприятие объединило юных талантов и их наставников, а также всех неравнодушных к проблемам окружающей среды. В этом году на конкурс поступило более трех тысяч работ от участников из разных городов Подмосковья.

Ребята представили свои проекты в виде рисунков, экоплакатов, фото- и видеоматериалов, посвященных сохранению окружающей среды. Все работы отражали не только красоту природы, но и необходимость ее защищать.

По словам министра экологии Московской области Павла Биды, представленные проекты — отражение будущего региона. Они помогут сохранить природу Подмосковья и сделать его чище.

Напомним, конкурс проводят уже четыре года. За это время более 50 тысяч юных активистов приняли в нем участие.