Победителей конкурса «Бюджет для граждан» наградили в Щелкове

Торжественное награждение победителей конкурса проектов «Бюджет для граждан» прошло в городском округе Щелково. За несколько лет проведения этот конкурс стал доброй традицией, направленной на повышение финансовой грамотности населения и распространение лучших практик представления бюджета в доступной форме.

В этом году на конкурс было подано 32 заявки от физических лиц в шести номинациях: «Лучший видеоролик о бюджете», «Современные формы представления местного бюджета для граждан», «Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров», «Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике», «Бюджет для граждан в 2030 году» и «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства».

Конкурсная комиссия оценивала работы по достоверности и полноте представленной информации, актуальности, качеству проработки идеи и оригинальности подхода к визуализации. Победители конкурса получили грамоты и памятные сувениры.

Ознакомиться с работами победителей конкурса можно здесь.