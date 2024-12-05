Победителей киберспортивного турнира по FC 24 наградили в Домодедове

EA Sports FC 24 представляет собой футбольный симулятор, где игроки могут выбирать как реальные футбольные клубы, так и создавать свои собственные для участия в матчах с другими пользователями. Участниками турнира стали сотрудники аэропорта и студенты колледжа из таких городских округов, как Домодедово, Ленинский, Подольск, Жуковский и Кашира.

Соревнование проводилось в формате плей-офф, что позволило участникам продемонстрировать свои навыки и стратегическое мышление. В результате напряженной борьбы победителем стал студент Павел Рогачев. Сотрудники аэропорта, Александр Нагорянский и Артемий Поляков, заняли второе и третье места соответственно.

Организаторы турнира отметили, что EA Sports FC 24 представляет собой не просто игру, а полноценный вид спорта, где успех зависит от сочетания мастерства, стратегии и командного духа. Также они выразили признательность Московскому аэропорту Домодедово за активное участие в жизни студентов колледжа.