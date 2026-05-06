Победителей и призеров всероссийской олимпиады наградили в Коломне
В гимназии № 8 состоялось торжественное чествование победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Это масштабное интеллектуальное состязание охватывает миллионы учащихся по всей России и включает в себя 24 общеобразовательных предмета.
Ребята должны преодолеть четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Коломенские учащиеся традиционно показывают высокие результаты: в этом году в региональный этап прошли 898 человек, 328 из них завоевали призовые места. С высокими достижениями школьников поздравили глава городского округа Александр Гречищев и начальник управления образования администрации Янина Щеглова.
«Достижения наших школьников не могут не радовать, и все, что делается со стороны правительства Московской области, делается для того, чтобы действительно мы могли получать качественное образование в хороших условиях. Очень приятно видеть, что все, что делают взрослые в плане развития образования, дает свои результаты. Я хотел бы вас поблагодарить за ваше стремление учиться, потому что, несомненно, вы — будущее нашего городского округа, вы будущее Подмосковья, вы будущее нашей великой страны», — сказал Александр Гречищев.
Особых успехов добились 13 старшеклассников. Ребята завоевали по три и более диплома каждый, доказав свою универсальность и глубину знаний по разным предметам. Настоящий рекорд поставил одиннадцатиклассник Илья Ильинов: он справился сразу с семью дисциплинами. Глава округа лично наградил талантливых ребят и поблагодарил их родителей за вклад в развитие юных дарований.
В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 28 ребят из Коломны, четверо из них стали победителями и 13 — призерами. Среди юных интеллектуалов особенно стоит отметить десятиклассника Марка Тукаева, который стал призером в двух дисциплинах — по русскому языку и географии.
По словам ребят, участие в олимпиаде — это не просто испытание, а настоящий шанс проявить себя: проверить глубину знаний, получить новый опыт, обзавестись новыми друзьями. А победа сулит еще и серьезные преимущества — премии, гранты и даже возможность поступить в вуз без экзаменов.