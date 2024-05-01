Победителей и призеров спартакиады определили в Ступине | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 14:24 Победителей и призеров спартакиады определили в Ступине Пресс-служба администрации городского округа Ступино

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Спартакиада школьников в Ступине завершилась первомайской эстафетой. Ребята на протяжении всего учебного года соревновались за звания лучших в лыжных гонках, шашках, шахматах, мини-футболе, баскетболе, настольном теннисе и легкой атлетике. 1 мая по традиции определили победителей и призеров.

Как рассказали в администрации городского округа Ступино, победителями спартакиады по итогам всех состязаний стали ученики школы № 5. На втором месте — лицей № 1, а на третьем — школа № 2.

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Среди сельских школ первое место заняла Малинская, второе — Усадовская, а третье — Большеалексеевская.

Победители спартакиады получили сертификат на 100000 рублей на покупку спортивного оборудования, а призеры — наборы мячей.

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