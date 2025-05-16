Победителей и призеров школьных олимпиад наградили в Волоколамске

Одаренных детей чествовали в Центре культуры и творчества «Родники». Среди участников церемонии были призеры различных федеральных конкурсов и чемпионатов по профессиональному мастерству, Всероссийской олимпиады школьников.

В олимпиадном движении в текущем учебном году участвовало более 2300 школьников Волоколамского округа. Более 400 их них стали победителями и призерами муниципальных этапов, а еще 40 отличились на региональных и заключительных этапах олимпиады.

Школьников, педагогов и родителей поздравила глава Волоколамского округа Наталья Козлова. Она вручила заслуженные награды и пожелала новых успехов.

Руководитель муниципалитета отметила, что Волоколамский округ находится на первом месте в Подмосковье по качеству участия школьников в олимпиадах. «Наши ребята достойно защищают на конкурсах честь своих школ, оправдывают надежды учителей. Это блестящий результат и свидетельство кропотливой работы», — сказала Наталья Козлова.