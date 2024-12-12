Победителей и призеров конкурсов профмастерства наградили в Наро-Фоминске

Итоги уходящего 2024 года в сфере образования подвели в центральном доме культуры «Звезда». Здесь по традиции чествовали победителей и призеров муниципальных этапов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют».
Заместитель главы городского округа Светлана Малыхина рассказала, что в этом году в конкурсе педагогического мастерства в Наро-Фоминске было больше всего участников.
«Важно отметить, что к нам по программе грантов пришли молодые педагоги из других регионов, и они тоже захотели попробовать свои силы и приняли участие в конкурсе», — отметила Светлана Малыхина.
Для педагога наро-фоминской школы № 3 Карины Одинцовой учить детей — это и миссия, и призвание. А участие в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» стало для нее настоящим вызовом. Победой Карина Одинцова, по ее словам, обязана в первую очередь своим ученикам.
«Это моя сила, моя поддержка, моя опора и моя вера. Я верю в них, а они верят в меня», — поделилась педагог.
Всем победителям муниципальных этапов в следующем году предстоит борьба за награды конкурса на областном уровне.
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