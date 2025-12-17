Победителей и призеров конкурса педагогического мастерства наградили в Шатуре

В лицее Шатуры состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров профессиональных конкурсов «Педагогический дебют», «Воспитатель года» и «Учитель года». Им вручили дипломы, памятные сувениры и денежные сертификаты.

Заместитель главы муниципального округа Шатура Наталья Федорова поприветствовала собравшихся.

«Сегодня мы чествуем лучших педагогов, опытных мастеров, а также ярких дебютантов. Педагог — не просто профессия, это призвание. Вы не только учите детей, но и помогаете им раскрыть свои таланты, открываете для них новые горизонты. Я благодарю вас за каждодневный труд и высокий профессионализм», — сказала она.

Первыми на сцену пригласили участников конкурса, которые только начинают свой путь в сфере образования. Абсолютным победителем в номинации «Педагогический дебют» стала Анна Чугунова. Она преподает русский язык и литературу. На своих уроках Анна старается применять интересные методики и современные технологии.

«Было три этапа. В первом надо было показать свою педагогическую фишку — то, что я использую на уроке и то, что у меня получается лучше всего. Во втором этапе у нас был круглый стол. Мы разговаривали на тему искусственного интеллекта, обсуждали плюсы и минусы в работе учителя. Третьим испытанием был открытый урок, на котором мы продемонстрировали, как наша педагогическая фишка работает на практике», — поделилась Анна Чугунова.

Она также поблагодарила коллег из лицея города Шатуры, которые верили в нее и поддерживали на протяжении всего конкурса.

Жюри выбрало победителей еще в двух номинациях. «Воспитателем года — 2025» стала педагог дошкольного отделения лицея города Рошаля Татьяна Букарева. Звания абсолютного победителя конкурса «Учитель года» удостоили преподавателя музыки шатурского лицея Татьяну Трофимову.