Победителей и призеров «Фестиваля проектов» определили в округе Пушкинский
«Фестиваль проектов» называют творческой лабораторией, в которой рождаются инновационные идеи и эффективные методики для развития воспитанников. Его проводят ежегодно в рамках «Фестиваля педагогических идей».
В этом году мероприятие прошло 29 октября и стало яркой площадкой для демонстрации профессионального мастерства, творческой энергии и фантазии педагогов-дошкольников.
На суд жюри представили 21 проект. Оценивались они в нескольких номинациях: «Лучший педагогический проект», «Лучшая авторская разработка» и «Методист-новатор». Эксперты отмечали: актуальность, концептуальность, новизну, практическую значимость, результативность.
В итоге, первое место заняла Наталья Дьякова — старший воспитатель МБОУ города Пушкино «Образовательный комплекс № 7». Она представила проект «Формирование мотивационной готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению с учетом гендерных особенностей».
Также «золото» завоевала Татьяна Косикова — старший воспитатель МБОУ «Образовательный комплекс № 2» с проектом «Дорога к Великой победе». Второе место — у Вероники Каберовой — старший воспитатель МАОУ АКЛ города Химки дошкольное отделение «Зоренька» презентовала проект «Широка страна моя родная».
«Бронза» у Светланы Савельевой — воспитателя МБОУ г. Пушкино «Образовательный комплекс № 9». Ее патриотический проект «Россия — Родина твоя, здесь ты живешь, здесь ты родился» посвящен любви к Отечеству. Также 3 место завоевала Ольга Шульгина — воспитатель МБОУ г. Пушкино «Образовательный комплекс № 3», автор проекта «Посткроссинг между детскими садами России „Живые письма“.
Цель конкурса — выявить и распространить педагогический опыт по применению инновационных технологий, новых форм и методов в образовательном процессе. Жюри, в состав которого, входили представители Комитета по образованию, методисты МБОУ ДПО МЦ, старшие воспитатели и опытные педагоги-наставники, отметило высокий уровень подготовки всех участников.
В этом году Конкурс «Фестиваль проектов» отметил 10 день рождения.