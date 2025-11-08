Победителей и призеров «Фестиваля проектов» определили в округе Пушкинский

«Фестиваль проектов» называют творческой лабораторией, в которой рождаются инновационные идеи и эффективные методики для развития воспитанников. Его проводят ежегодно в рамках «Фестиваля педагогических идей».

В этом году мероприятие прошло 29 октября и стало яркой площадкой для демонстрации профессионального мастерства, творческой энергии и фантазии педагогов-дошкольников.

На суд жюри представили 21 проект. Оценивались они в нескольких номинациях: «Лучший педагогический проект», «Лучшая авторская разработка» и «Методист-новатор». Эксперты отмечали: актуальность, концептуальность, новизну, практическую значимость, результативность.

В итоге, первое место заняла Наталья Дьякова — старший воспитатель МБОУ города Пушкино «Образовательный комплекс № 7». Она представила проект «Формирование мотивационной готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению с учетом гендерных особенностей».