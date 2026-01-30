Победителей городской универсиады определили в Подольске

Почти 400 выстрелов в мишень сделали подольские студенты на соревнованиях по стрельбе на городской универсиаде. Ежегодные состязания начались с турнира по стрельбе из пневматической винтовки.

Представители 12 команд учебных заведений встретились в спортивном клубе «Цезарь» в Дубровицах. Первое место заняла команда Московского областного современного колледжа, второе — Технико-экономического колледжа, третье — Многопрофильного колледжа № 1.

По правилам мероприятия, в состав одной команды входят два мальчика и две девочки. После трех пробных попыток участники делают пять зачетных выстрелов. Итоговый результат определяется по сумме баллов всех четырех спортсменов.

Студенческая универсиада включает соревнования по 14 спортивным дисциплинам, в том числе игры в шашки, шахматы, баскетбол, настольный теннис, спортивное метание ножа, бадминтон, боулинг, волейбол, дартс, плавание, городошный спорт, мини-футбол и полиатлон.