Победителей городского киберспортивного турнира «Битва школ» наградили в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках отметили победителей третьего сезона киберспортивного турнира «Битва школ». В этот раз в состязаниях приняли участие 32 команды из 23 учебных заведений города, а также общественная организация «Молодая Гвардия» и филиал «Ракетно-космическая техника» Московского авиационного института.

Как подчеркнул председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, киберспорт сегодня — это не просто увлечение или хобби, это серьезная площадка для воспитания у молодежи командного духа, стратегического мышления и стремления к победе.

«Турнир „Битва школ“ показывает, как современные технологии могут объединять, воспитывать и развивать подрастающее поколение в правильном направлении», — добавил народный избранник.

По итогам состязаний лидировала команда B Boys из школы «Лига первых». Второе место заняли ребята из Eternal школы № 1. Третье место между собой разделили игроки из гимназии № 9 и школы «Триумф».

По словам сотрудника Муниципального казенного учреждения «Управление молодежной политики и территориального развития» Эльтурана Мамедли, киберспорт сегодня активно развивается не только в России, но и по всему миру.

«Ежегодно мы проводом киберспортивный турнир по Counter-Strike 2. Мы хотим, чтобы спортсмены в дальнейшем защищали честь страны на мировой арене. Главная задача — создать для них систему, чтобы они и дальше развивались в правильном направлении», — пояснил Эльтуран Мамедли.

Отметим, что отличительной чертой турнира этого года стал формат «фиджитал» — сочетание киберспорта и физической активности. Ребята состязались в виртуальной игре и в реальных баталиях на поле лазертага. Это формирует и стратегическое мышление, и физическую выносливость.