Победителей фотоконкурса «Оживший кадр» наградили в Наро-Фоминске

Церемония награждения лучших участников уникального конкурса прошла в ЦДК «Звезда». Дети со всего округа представили на суд жюри свыше 180 работ, 30 из которых отобрали в финал.

Конкурсанты делали снимки, точь-в-точь похожие на кадры из кинофильмов. По регламенту конкурса «повторить» можно было не только фрагмент из кинофильма, но и историческое семейное фото.

«Надо изучить время, посмотреть материал, посмотреть ткань, изучить окружающую обстановку, которая была в этом кадре. Нужно понять — что это и о чем говорит этот кадр. И что человек в то время — 80 лет тому назад — переживал, когда он попал на эту фотографию», — рассказала заместитель главы Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова.

Ожившие фрагменты культовых советских фильмов о войне «А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики», «Жила-была девочка» вошли в число победителей в своих номинациях и стали теперь передвижной фотовыставкой. А работы всех финалистов конкурса «Оживший кадр» войдут в специальный видеоролик.

Вместе с дипломами победителей, ребята получили также приглашение на экскурсию на медиастудию «Нара-ТВ».