Победителей фотоконкурса ко Дню отца наградили в Можайске

Итоги конкурса фотографий «Батя» подвели в городском округе. Посвященное Дню отца мероприятие проводилось в социальных сетях с 3 октября.

Победители, которых определили в трех номинациях, получили призы от главы Комитета семей воинов Отечества Юлии Солдатенковой. Лучшим в номинации «Герой СВО» стал Захар Акименко, победительницей номинации «Я и папа» выбрана Ариадна Салнова, а в номинации «Профессия папы» победил Артем Яковлев.

Торжество по случаю подведения итогов конкурса украсило выступление вокального ансамбля «Камерата», который исполнил песню «Плечом к плечу».

Лучшие работы участников смогут увидеть все желающие на специально организованной фотовыставке. Она будет открыта по адресу: улица Крупской, дом 1, до 2 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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