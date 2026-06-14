Победителей фестиваля породистых кошек определили в Щелкове

В Щелкове прошла выставка породистых кошек. На мероприятие своих питомцев привезли профессиональные заводчики, любители и юные жители округа — более 70 участников из пяти регионов России.

Судьи оценили более 20 пород. Абсолютным победителем фестиваля стал бурманский кот из Нижнего Новгорода. Жюри отметило его породные качества и безупречный темперамент. Первое место в первенстве Московской области «Золотая кошка» завоевала абиссинская из Щелково.

Для участников фестиваля работала специальная просветительская зона, где волонтеры рассказывали о помощи бездомным животным. Также была образовательная лектория о содержании кошек, породные ринги и шоу лучших представителей.