Победителей этапа Всероссийской школьной олимпиады наградили в Воскресенске

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 767 ребят из Воскресенска, которые представляли 13 общеобразовательных организаций округа. Победителям вручили заслуженные награды глава муниципалитета Алексей Малкин, его заместитель Ольга Коротеева и председатель совета депутатов Сергей Матвиенко.

Количество участников олимпиады из Воскресенска по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 166 человек. Победителями стали 61 школьник, призерами — 329 человек. По 24 общеобразовательным предметам было вручено 390 дипломов.

В тройку лучших школ по числу победителей и призеров олимпиады вошли лицей имени П. В. Стрельцова, гимназия № 1 и Москворецкая гимназия. Своими знаниями и стараниями ребята показали, что в Воскресенске растет достойная смена.

«Ваши успехи доказывают, что талант, помноженный на труд, дает блестящий результат. Спасибо педагогам за наставничество, родителям — за поддержку, а вам — за стремление к знаниям! Горжусь каждым из вас!» — сказал руководитель муниципалитета.