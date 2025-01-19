Победителей этапа конкурса рисунков о полицейских наградили в Подольске

Всего победителями стали пять юных художников. Это София Кисель, Виолетта Короткова, Арина Давыдова, а также Никита и Иван Бондаренко. Их наградили председатель Общественного совета управления Вячеслав Попов и начальник штаба УМВД полковник внутренней службы Николай Рябухин.

«В этом конкурсе участвовали трое моих детей. Рисовали меня в форме на фоне флага России, а также в момент задержания преступника. Всегда переживают за меня и очень гордятся, что я работаю в полиции, и тоже хотят служить родине», — поделилась младший лейтенант Ольга Бондаренко.

Кроме того, на встрече провели награждение представителей местных средств массовой информации, внесших значительный вклад в освещение работы органов внутренних дел Подольска.