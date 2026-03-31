Победителей этапа конкурса дружных классов определили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск подвели итоги муниципального этапа Московского областного конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых». Мероприятие прошло на базе школы № 4, где участники продемонстрировали сплоченность, таланты и творческий подход.

В состязании приняли участие 16 команд из 15 образовательных учреждений, в состав которых вошли ученики одного класса вместе с родителями. Конкурсанты прошли три этапа: представили оригинальные «визитки» и портфолио, подготовили творческие и спортивные номера, а также разработали собственный интернет-ресурс.

По итогам оценки жюри победителем стала команда четвертого класса «Э» школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов, получившая Гран-при. Именно она представит городской округ на областном финале, который пройдет 18 апреля в Долгопрудном. Завершая выступление, участники подчеркнули: «Школа — это семья, а дружная семья — это сильная Россия».

«Подобные мероприятия играют важную роль в укреплении связей между семьей и образовательными учреждениями. Совместная подготовка к творческим и интеллектуальным заданиям позволяет родителям и детям лучше узнать друг друга, а также способствует развитию здоровой соревновательной среды в школьных коллективах», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Организацию конкурса обеспечили Министерство образования Московской области, региональное отделение «Движения первых» и ресурсный центр «Навигаторы детства».