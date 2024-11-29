Победителей экологического конкурса наградили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Итоги регионального этапа конкурса постановок «ЭКОтеатр» подвели в Подмосковье. Победителями стали творческие коллективы из Лотошина, Каширы и Истры.

Конкурс направлен на повышение уровня экологической культуры, отметили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Заместитель главы министерства Свелана Викулова отметила, что в регионе реализуют масштабные экологические проекты. Это просветительские уроки и организация точек сбора вторсырья.

«Искренне надеемся, что сегодня подрастают будущие экологи и инспекторы надзорной деятельности, неравнодушные к окружающей среде Подмосковья», — добавила она.

Участники конкурса соревновались в трех номинациях и представили спектакли, хореографические и музыкальные выступления.