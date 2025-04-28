Победителей экологического конкурса детских рисунков наградили в Подмосковье

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне подмосковный перевозчик отходов «Эколайф» провел конкурс детских рисунков на тему «День Победы в истории моей семьи». К нему присоединились более 40 детей в возрасте от 3 до 12 лет.

Участники изобразили важные для своих семей воспоминания о войне. Трое детей также написали письма бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

«Спасибо вам — всем присутствующим, за то что собрались и поучаствовали в этом конкурсе. Это означает, что вы каждый по-своему понимаете и помните эту важную дату, чтите своих дедов и прадедов, которые отважно сражались и отстояли нашу страну», — отметил генеральный директор компании «Эколайф» Валерий Соломеннов.

За участие и творческий подход всех ребят торжественно наградили, а также провели экскурсию. Им показали, как работают специальные машины для вывоза отходов. Желающие смогли посидеть в кабине мусоровоза и почувствовать себя водителями.

С ребятами также поделились интересными фактами. Так, одна машина перевозит до десяти кубометров отходов, одновременно на линии работают около 600 мусоровозов, а за смену водитель проезжает свыше 350 километров.

Детям также показали, как работает диспетчерский центр и отдел мониторинга, который следит за перевозкой отходов. В конце вечера компания подготовила короткий фильм о сортировке мусора в Подмосковье и провела тематическую викторину.