Победителей «Диктанта Победы» наградили в военно-техническом музее Черноголовки

В военно-техническом музее Черноголовки прошло награждение победителей международной исторической акции «Диктант Победы». Подмосковье вошло в лидеры по числу финалистов.

Участие в церемонии приняли депутат Мособлдумы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев и депутат Госдумы Александр Толмачев.

«В этом году диктант был очень сложным: 25 вопросов охватывали историю Великой Отечественной войны, а часть касалась современной истории — специальной военной операции. С каждым годом уровень подготовки участников растет, и количество грамотных работ увеличивается», — отметил Вшивцев.

Организаторам уникальных площадок проведения вручили благодарственные письма. Например, награду получила директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

Комплекс присоединился к проекту два года назад, благодаря ему участниками акции стали пассажиры, гости, студенты и курсанты, общественные деятели, а также сотрудники и члены летных экипажей авиакомпаний.

Напомним, что в этом году акцию провели на более 1,3 тысячи площадок, в том числе на девяти уникальных.

Организаторами инициативы выступает партия «Единая Россия».