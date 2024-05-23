Победителей детского турнира по гольфу определили в Дмитрове

Турнир по гольфу «Лига будущих чемпионов: суперкубок» завершился в Дмитрове. Соревнования проводились в четвертый раз. В этом году в них приняли участие 15 школьных команд из пяти городских округов региона.

Главная цель организаторов — сделать гольф доступным видом спорта. Юниоры соревновались в личном зачете, а школьники еще и в составе команд, каждая из которых состояла из четырех человек и играющего тренера.

У школьных команд — 14 лунок, где им предстояло сделать до 42 ударов. Лучше всего это получилось у команды Шаховской школы № 1 — они стали победителями турнира. Второе место досталось Рогачевской СОШ, а третье — гимназии Дмитрова.

Лучшим игроком (абсолютным победителем) юниорской «Лиги будущих чемпионов» стал Куранов Михаил. Первое место занял Артамонов Алексей, второе — Лаврова Юлия, третье — Акинжанова Алина.

«Я просто в этом уверен, что гольф детский в Московской области будет бесплатный. Наша задача в том, чтобы к этому мы подвели. Все тренеры готовы с ними заниматься на бесплатной основе», — отметил президент Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов.