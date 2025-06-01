Победителей детского конкурса о Великой Отечественной войне наградили в Реутове

В День защиты детей в Центральном парке Реутова наградили участников конкурса презентаций о Великой Отечественной войне. Муниципальные депутаты вручили юным жителям округа дипломы и подарки.

Мероприятие провели рядом с площадкой «Я-военный» от военно-патриотического центра «Реут». Конкурс организовали городская библиотечная система и школа программирования KIBERone при содействии администрации города и муниципального Совета депутатов. Событие стало частью фестиваля «Город профессий».

«Сегодня мы совмещаем праздник детства с памятью о войне. Ребята подготовили презентации о подвиге нашего народа. Благодарю родителей и педагогов, которые помогали им в этой работе», — сказала директор школы программирования KIBERone Снежана Зинченко.

Отметим, что подобные патриотические мероприятия формируют у подрастающего поколения любовь к Родине, к ее истории и культуре.