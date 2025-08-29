Победителей детского конкурса о работе спасателей наградят в Подмосковье

Торжественная церемония награждения юных авторов лучших работ, посвященных подвигу спасателей, пройдет в Подмосковье 18 сентября. Мероприятие объединит молодых художников, литераторов и других участников, которые в своих произведениях отразили мужество и самоотверженность сотрудников оперативных служб.

Ранее в регионе провели конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей».

Во время церемонии чествования лауреатов и призеров проведут концерт. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, устроят прямую трансляцию на официальном сайте Системы-112, в Rutube, а также в социальных сетях.

Проект, который реализуют ежегодно, позволяет привить детям и подросткам осознание значимости работы пожарных, медиков, полиции и сотрудников других экстренных служб, а также позволяет воспитывать в подрастающем поколении чувство ответственности.

Одной из самых зрелищных частей программы традиционно станет выставка специализированной техники. Участники смогут не только рассмотреть машины вблизи, но и пообщаться с профессионалами, примерить экипировку и узнать больше о специфике профессий, обеспечивающих общественную безопасность.