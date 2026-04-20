Победителей детского художественного конкурса наградили в Воскресенске

Церемония закрытия и награждение победителей межзональной выставки-конкурса детского изобразительного творчества «Благовест» состоялась во Дворце культуры «Юбилейный. В этом году было представлено более 120 работ из 18 образовательных учреждений Воскресенска, Коломны, Орехово-Зуева, Раменского, Серебряных Прудов, Жуковского, Щелкова, Котельники, Шатуры, Луховиц и других городов Подмосковья.

Начальник управления культуры администрации Воскресенска Елена Баклушина поприветствовала участников и гостей выставки-конкурса, отметив огромный творческий потенциал и высокий уровень художественного образования в Московской области.

Выставка-конкурс для учащихся изостудий, детских художественных школ и детских школ искусств региона проводится с 2010 года. Профессиональное жюри оценивало конкурсные работы по номинациям: «Живопись», «Графика», «Скульптура» и «Декоративно-прикладное искусство». С 12 марта по 16 апреля выставку посетило более 2 тысяч человек.

Активное участие в конкурсе приняли воспитанники структурных подразделений Воскресенской детской школы искусств и студии изобразительного искусства ДК «Юбилейный». Ребята получили достойные награды.