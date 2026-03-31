Победителей детских творческих конкурсов наградили в Дмитрове

Почетными гостями мероприятия стали начальник пожарно-спасательной части № 35 Сергей Легасов и инструктор Дмитровского отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества» Ирина Иванова.

В этом году в конкурсе участвовало более 300 детей из 21 школы и учреждений округа. Юные конкурсанты представили на суд жюри рисунки, поделки и социальные проекты, посвященные безопасности и добрым делам. В финал вышли 40 работ, авторам которых вручили заслуженные награды — ценные и сладкие призы. Организаторы позаботились, чтобы никто не ушел с пустыми руками

«Отрадно видеть, что тема безопасности находит такой живой отклик у детей. Через творчество они не только сами лучше усваивают важные правила, но и становятся примером для сверстников», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.