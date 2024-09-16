Победителей чемпионата мира по русским шашкам определили в Подмосковье

В Одинцовском городском округе завершился чемпионат мира по русским шашкам. С 5 по 15 сентября в парке «Патриот» спортсмены из 27 стран боролись за звание лучших в трех дисциплинах: «классика», «блиц» и «рапид».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в классической дисциплине среди мужчин первое место завоевал Николай Стручков из России, второе — белорусский спортсмен Игорь Михальченко, третье — россиянин Дамир Рысаев.

Среди женщин в этой же дисциплине первой стала россиянка Тунаара Федорова, второй спортсменка из Белоруссии Виктория Николаева, третьей — Жанна Саршаева из России.

«Совместными усилиями мы смогли собрать 27 стран, объединить их за игрой в шашки и показать богатство русской культуры. Надеюсь, что еще не один раз мы соберемся здесь такой же большой и дружной компанией», — сказал президент федерации шашек России Анатолий Никитин.

Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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